Обработанное мясо, белый рис и хлеб названы главными провокаторами диабета

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Исследователи из Университета Тафтса констатируют: то, что люди кладут в свои тарелки каждый день, влияет на их подверженность диабету 2 типа.

Ученые, представляющие Университет Тафтса, проанализировали пищевые привычки людей в 184 странах, чтобы оценить влияние еды на их здоровье. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Medicine.  

Один из выводов, сделанных исследователями, гласит, что употребление в пищу слишком большого количества нездоровой пищи в большей степени способствует развитию диабета 2 типа, чем отсутствие в рационе полезных продуктов. Главными провокаторами диабета в питании людей они назвали обработанное мясо, белый рис, хлеб.

«Большинство случаев диабета 2 типа, связанных с питанием, зависят от употребления слишком большого количества рафинированного риса, пшеницы и картофеля; а также обработанного и необработанного красного мяса», - отметили ученые.

Также, по их словам, на подверженность диабету влияет потребление слишком большого количества подслащенных сахаром напитков и фруктовых соков. Согласно оценкам экспертов, семь из каждых десяти случаев диабета 2 типа связаны с неправильным выбором продуктов питания. Самым значительным фактором влияния ученые считают злоупотребление углеводами низкого качество. В регионах, где традиционно едят много белого хлеба, макарон и других мучных изделий, которые лишены клетчатки и питательных веществ, наблюдается наиболее активное распространение диабета.

Что следует знать о диабете? Это серьезное заболевание, которое возникает, когда уровень сахара в крови становится повышенным. Существует два типа диабета, основное различие между которыми заключается в том, что тип 1 передается по наследству, а тип 2 в большинстве случаев связан с образом жизни.

При диабете для человека повышается риск инсульта и сердечного приступа.

Белый хлеб можно есть мужчинам и нельзя женщинам


Общие признаки диабета:
  • учащенное мочеиспускание, особенно ночью
  • жажда
  • более сильная, чем обычно, усталость
  • непроизвольное похудение
  • повторяющаяся молочница
  • долго не заживающие порезы и ранки
  • затуманенное зрение.
Эти признаки характерны как для детей, так и для взрослых.

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