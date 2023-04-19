Инфекционист Вознесенский назвал признаки заражения подвариантом коронавируса «Арктур»

«Это одна из нескольких сотен разновидностей штамма Омикрон, которая принципиально не отличается от них», - заявил он «Москве 24».

«Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля», - перечислил специалист.

«Ждать какого-то распространения эпидемиологической волны в ближайшие месяцы с учетом этой подлинии я бы считал крайне преждевременным. Вероятность этого очень низкая», - заявил инфекционист.

Инфекционист Вознесенский высказался в интервью о новом типе коронавируса, который был выявлен в России – подварианте «Арктур».Инфекционист назвал признаки заражения подвариантом коронавируса «Арктур». По словам врача, они не отличаются от симптомов, которые наблюдались у людей, инфицированных предыдущими версиями Омикрона, – в целом их картина напоминает ОРВИ.Сергей Вознесенский уточнил, что «Арктур» подобно другим разновидностям Омикрона обладает высокой вирулентностью, то есть, может быстро распространяться между людьми. В то же время ученые считают, что эпидемию тяжелых форм болезни новый подвариант вызвать не способен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы заражения корью.

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