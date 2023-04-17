Врач Абакумов перечислил симптомы заражения корью

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корь

Врач Олег Абакумов: возникшую у человека корь можно спутать с гриппом.

Врач Абакумов предупредил в интервью:

«Одной из главных опасностей кори является то, что ее легко спутать с гриппом».

Медик напомнил, что вирус кори очень живучим и высококонтагиозным: в случае его воздушно-капельной передачи вероятность заражения составляет практически 100%.

«Корь попадает в организм через слизистые, вызывает покраснение глаз и кашель», - рассказал врач «Вестям Подмосковья».

Также Абакумов перечислил другие симптомы заражения корью.
  • Высокая температура.
  • Насморк.
  • Конъюнктивит.
  • Высыпания на коже, позднее превращающиеся в шелушение.
  • Сыпь на твердом и мягком нёбе.
Специалист заметил, что заболевший корью человек может не ощущать поначалу недомогания – в этот период он может особенно активно заражать других людей. Также он предупредил, что хотя корью чаще заболевают дети, инфицироваться ею легко могут также взрослые люди, причем болеть они могут крайне тяжело.

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Заметив симптомы заболевания, необходимо принять парацетамол, а также оперативно обратиться к врачам, подчеркнул Олег Абакумов.

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Олег Абакумов
Олег Абакумов
Здоровье
врач доказательной медицины
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