Врач Абакумов перечислил симптомы заражения корью

«Одной из главных опасностей кори является то, что ее легко спутать с гриппом».

«Корь попадает в организм через слизистые, вызывает покраснение глаз и кашель», - рассказал врач «Вестям Подмосковья».

Высокая температура.

Насморк.

Конъюнктивит.

Высыпания на коже, позднее превращающиеся в шелушение.

Сыпь на твердом и мягком нёбе.

Врач Абакумов предупредил в интервью:Медик напомнил, что вирус кори очень живучим и высококонтагиозным: в случае его воздушно-капельной передачи вероятность заражения составляет практически 100%.Также Абакумов перечислил другие симптомы заражения корью.Специалист заметил, что заболевший корью человек может не ощущать поначалу недомогания – в этот период он может особенно активно заражать других людей. Также он предупредил, что хотя корью чаще заболевают дети, инфицироваться ею легко могут также взрослые люди, причем болеть они могут крайне тяжело.Заметив симптомы заболевания, необходимо принять парацетамол, а также оперативно обратиться к врачам, подчеркнул Олег Абакумов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут провоцировать появление аритмии после еды.

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