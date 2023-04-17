Врач Абакумов перечислил симптомы заражения корью
Врач Олег Абакумов: возникшую у человека корь можно спутать с гриппом.
Врач Абакумов предупредил в интервью:
«Одной из главных опасностей кори является то, что ее легко спутать с гриппом».
Медик напомнил, что вирус кори очень живучим и высококонтагиозным: в случае его воздушно-капельной передачи вероятность заражения составляет практически 100%.
«Корь попадает в организм через слизистые, вызывает покраснение глаз и кашель», - рассказал врач «Вестям Подмосковья».
Также Абакумов перечислил другие симптомы заражения корью.
- Высокая температура.
- Насморк.
- Конъюнктивит.
- Высыпания на коже, позднее превращающиеся в шелушение.
- Сыпь на твердом и мягком нёбе.
Заметив симптомы заболевания, необходимо принять парацетамол, а также оперативно обратиться к врачам, подчеркнул Олег Абакумов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут провоцировать появление аритмии после еды.
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Олег Абакумов
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врач доказательной медицины
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