Терапевт Романенко: заусенцы могут возникать при сахарном диабете

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рука

Терапевт Татьяна Романенко: заусенцы могут появляться из-за проблем со здоровьем.

Терапевт  Романенко сообщила в интервью, что появление заусенцев, в первую очередь, бывает тесно связано с сухостью кожи. Таким образом, причиной заусенцев могут стать условия внешней среды или патологии, ведущие к пересыханию кожи,

Врач Романенко: онемением конечностей могут проявляться диабет и опухоли мозга


«Они могут быть при каких-то проблемах со здоровьем: у кого есть какие-то хронические заболевания, в частности сахарный диабет, авитаминоз», - заметила медик.

Беседуя с «Москвой 24», Романенко предупредила, что при попадании на заусенцы патогенных бактерий может возникать паронихия – воспаление, затрагивающее околоногтевой валик. В этом случае он распухнет, покраснеет и человека начнет мучить сильная пульсирующая боль. В некоторых случаях помочь пострадавшему сможет только хирург, неинвазивные меры уже будут неэффективными.

Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чувством онемения конечностей иногда проявляются опухоли головного мозга.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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