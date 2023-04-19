Терапевт Романенко: заусенцы могут возникать при сахарном диабете
Терапевт Татьяна Романенко: заусенцы могут появляться из-за проблем со здоровьем.
Терапевт Романенко сообщила в интервью, что появление заусенцев, в первую очередь, бывает тесно связано с сухостью кожи. Таким образом, причиной заусенцев могут стать условия внешней среды или патологии, ведущие к пересыханию кожи,
«Они могут быть при каких-то проблемах со здоровьем: у кого есть какие-то хронические заболевания, в частности сахарный диабет, авитаминоз», - заметила медик.
Беседуя с «Москвой 24», Романенко предупредила, что при попадании на заусенцы патогенных бактерий может возникать паронихия – воспаление, затрагивающее околоногтевой валик. В этом случае он распухнет, покраснеет и человека начнет мучить сильная пульсирующая боль. В некоторых случаях помочь пострадавшему сможет только хирург, неинвазивные меры уже будут неэффективными.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чувством онемения конечностей иногда проявляются опухоли головного мозга.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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