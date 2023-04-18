Врач Романенко: онемением конечностей могут проявляться диабет и опухоли мозга

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рука

Терапевт Татьяна Романенко перечислила патологии, симптомом которых может быть онемение конечностей.

Как правило, жалобы на онемевшую руку или ногу возникают из-за неудобного положения тела или длительного пребывания в одной позе – малоприятное состояние бывает обусловлено нарушенным кровообращением, сдавливанием нервных волокон. В то же время врач Романенко предупредила, что онемением конечностей может проявляться такое заболевание как сахарный диабет. Организм диабетиков страдает от повышенного содержания сахара в крови – помимо прочего, это ведет к повреждению нервных волокон.

«При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. Это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение и так далее», – объяснила Татьяна Романенко в интервью «Москве 24».

В некоторых случаях, добавила врач, онемение конечностей (как рук, так и ног) указывает на развитие опухолей в мозге.

Также онемением конечностей могут проявляться вирусные инфекционные заболевания. По словам Романенко, проникающие в организм вирусы способны поражать нервные волокна, следствием чего становятся боль, нарушенная чувствительность в теле.

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Поимо этого, неприятные ощущения в конечностях, включая онемение, могут появляться, когда возникают патологии позвоночника, дополнила эксперт. Романенко посоветовала обращаться к врачу, если онемение в конечностях участилось, а также, если возникнув, оно долго не проходит, или возникает вне всякой связи с неудобным положением тела.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
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