Врач назвала проблемы со здоровьем, при которых возможен инсульт

«Связанный с закупоркой сосудов тромбом или бляшкой, – это ишемический инсульт. Другой вид инсульта – геморрагический, когда какой-то сосуд просто разрывается и происходит кровотечение», – объяснила терапевт.

Терапевт Романенко предупредила в интервью, что наличие некоторых проблем со здоровьем увеличивает вероятность развития инсульта. При этом медик отметила: инсульт может быть ишемическим и геморрагическим.Беседуя с «Москвой 24», Татьяна Романенко уточнила , что риск ишемического инсульта повышается для человека из-за имеющегося атеросклероза, сахарного диабета, повышенного давления, а также повышенной свертываемости крови.Что касается геморрагического инсульта, то его возникновению способствует такая проблема со здоровьем как неконтролируемая гипертония. Чем выше поднимается артериальное давление, тем более существенным становится риск инсульта, который ассоциируется с разрывом кровеносного сосуда в мозге.Ранее портал MedikForum.ru писал о головокружении , возникающем как симптом опасных заболеваний.

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