Врач назвала проблемы со здоровьем, при которых возможен инсульт

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мозг

Терапевт Татьяна Романенко: подверженность человека инсульту усиливается при высоком кровяном давлении, имеющемся диабете.

Терапевт Романенко предупредила в интервью, что наличие некоторых проблем со здоровьем увеличивает вероятность развития инсульта. При этом медик отметила: инсульт может быть ишемическим и геморрагическим.

«Связанный с закупоркой сосудов тромбом или бляшкой, – это ишемический инсульт. Другой вид инсульта – геморрагический, когда какой-то сосуд просто разрывается и происходит кровотечение», – объяснила терапевт.

Беседуя с «Москвой 24», Татьяна Романенко уточнила, что риск ишемического инсульта повышается для человека из-за имеющегося атеросклероза, сахарного диабета, повышенного давления, а также  повышенной свертываемости крови.

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Что касается геморрагического инсульта, то его возникновению способствует такая проблема со здоровьем как неконтролируемая гипертония. Чем выше поднимается артериальное давление, тем более существенным становится риск инсульта, который ассоциируется с разрывом кровеносного сосуда в мозге.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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