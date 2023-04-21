Ученые нашли ключ к предотвращению поседения волос

"Исследователи обнаружили, что некоторые стволовые клетки обладают уникальной способностью перемещаться между зонами роста в волосяных фолликулах. Однако по мере того, как ваши волосы стареют, выпадают и неоднократно отрастают, все больше стволовых клеток застревает в отсеке, называемом выпуклостью волосяного фолликула", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Хорошей новостью является то, что исследование показало, что McSC являются «пластичными» или адаптируемыми, а это означает, что во время нормального роста волос они постоянно перемещаются вперед и назад по оси зрелости, перемещаясь между отсеками развивающегося волосяного фолликула".

Независимо от того, принимаете ли вы свои седые волосы или предпочитаете их маскировать, новое исследование опирается на науку, стоящую за явными признаками старения.Эти волосы не могут вернуться к своему первоначальному местоположению, где белки могут помочь им регенерировать в пигментные клетки. К сожалению, в этом положении ваши волосы теряют свой обычный цвет, что приводит к серебристому оттенку.Новое исследование наблюдало за физически состарившимися волосами мышей, сосредоточив внимание на клетках кожи животных, которые также можно найти у людей, называемых стволовыми клетками меланоцитов или MsC.Ваш цвет волос определяется тем, получают ли нефункциональные, но постоянно размножающиеся пулы McSC внутри волосяных фолликулов сигнал, необходимый для производства белковых пигментов, ответственных за придание волосам их цвета.Проблема возникает, когда они перестают двигаться и застревают в компартменте стволовых клеток, называемом выпуклостью волосяного фолликула. После застревания McSC остаются в выпуклости и не сохраняют свой цвет.Исследователи объяснили, что адаптивность McSC отсутствует в других саморегенерирующихся стволовых клетках, таких как те, которые составляют сам волосяной фолликул, которые, как известно, движутся только в одном направлении в течение установленной временной шкалы по мере их созревания.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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