Невролог Алехина: разговорная терапия снижает риск инсульта

"Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) при лечении депрессии может сыграть роль в улучшении физического здоровья. Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инсульт и болезни сердца, являются основной причиной смерти во всем мире", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Результаты важны, поскольку они предполагают, что преимущества психологической терапии могут распространяться не только на результаты психического здоровья, но и на долгосрочное физическое здоровье. Они подчеркивают важность расширения доступа к психологической терапии для недостаточно представленных групп, например, этнических меньшинств, которые могут подвергаться большему риску сердечно-сосудистых заболеваний».

Предыдущие исследования показали, что у пациентов с депрессией вероятность развития болезней сердца и сосудов примерно на 72% выше, чем у тех, у кого их нет.Исследователи обнаружили, что те, у кого симптомы депрессии исчезли после психологического лечения, были менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний в среднем в течение трех лет после лечения. Надежные улучшения от депрессии были связаны с 12-процентным снижением будущих сердечно-сосудистых заболеваний в любой момент времени.Связь между улучшением психического здоровья и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний была сильнее у людей в возрасте до 60 лет.Необходимы дальнейшие исследования в этой области, чтобы установить, являются ли результаты причинно-следственными. Одна из возможностей заключается в том, что пациенты, хорошо отреагировавшие на психологическую терапию, ведут лучший образ жизни, что влияет на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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