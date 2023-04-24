Врач Мясников: анемия у мужчин может оказаться симптомом рака

«Мужчинам при абсолютно любой степени железодефицитной анемии рекомендуется проходить колоно-гастроскопию. Потому что у мужчин это симптом язвы, полипа или рака», - констатировал медик.

Врач Мясников предупредил: выявление железодефицитной анемии у мужчин – очень тревожный сигнал. В этом случае необходимо исследовать состояние пищеварительного тракта.Анемия характеризуется низким содержанием в крови железа, низкими уровнями эритроцитов и гемоглобина. Все это создает для организма нехватку кислорода, человек становится бледным, вялым, жалуется на усталость и головокружения. По словам Александра Мясникова, железодефицитная анемия нередко встречается у женщин, и к ней обычно не относятся как к чему-то серьезному. Между тем, анемия может оказаться неочевидным признаком опасных патологий, связанных с внутренним кровотечением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с низким уровнем кальция подвергаются риску внезапной остановки сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.