Врач Рябков: гипотония способствует развитию почечной недостаточности и инсульта

«Постоянное низкое давление может привести к хронической усталости», - сказал медик в разговоре с с «Мослентой».

«При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта», - добавил терапевт.

Постоянные слабость, усталость.

Повышенная утомляемость.

Нарушения сна.

Аритмия с учащенным сердечным ритмом.

Чрезмерное потоотделение.

Частые эпизоды головной боли в висках.

Головокружение.

Одышка.

Обмороки.

Чувствительность к перепадам температуры.

Резкие колебания настроения.

Врач Рябов сообщил, что гипотония, характеризуемая пониженным давлением, часто делает человека склонным к быстро возникающей усталости, утомляемости.Андрей Рябков заметил, что в случае пониженного давления может формироваться дефицит кислорода в крови. Следствием этого могут стать неблагоприятные изменения в работе важных органов – например, мозга и сердца.Кроме того, гипотония нередко способствует развитию метеозависимости, влияет на подверженность головным болям. Врач Рябков перечислил симптомы, свойственные постоянной гипотонии.По словам Рябкова, людям с гипотонией следует обращаться к кардиологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут проявляться симптомом в виде трещин на пятках.

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