Врач Рябков: гипотония способствует развитию почечной недостаточности и инсульта

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утомление

Терапевт Андрей Рябков рассказал об опасности постоянно низкого артериального давления.

Врач Рябов сообщил, что гипотония, характеризуемая пониженным давлением, часто делает человека склонным к быстро возникающей усталости, утомляемости.

«Постоянное низкое давление может привести к хронической усталости», - сказал медик в разговоре с с «Мослентой».

Андрей Рябков заметил, что в случае пониженного давления может формироваться дефицит кислорода в крови. Следствием этого могут стать неблагоприятные изменения в работе важных органов – например, мозга и сердца.

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«При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта», - добавил терапевт.

Кроме того, гипотония нередко способствует развитию метеозависимости, влияет на подверженность головным болям. Врач Рябков перечислил симптомы, свойственные постоянной гипотонии.
  • Постоянные слабость, усталость.
  • Повышенная утомляемость.
  • Нарушения сна.
  • Аритмия с учащенным сердечным ритмом.
  • Чрезмерное потоотделение.
  • Частые эпизоды головной боли в висках.
  • Головокружение.
  • Одышка.
  • Обмороки.
  • Чувствительность к перепадам температуры.
  • Резкие колебания  настроения.
По словам Рябкова, людям с гипотонией следует обращаться к кардиологу.

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