Врач Рябков: гипотония способствует развитию почечной недостаточности и инсульта
Терапевт Андрей Рябков рассказал об опасности постоянно низкого артериального давления.
Врач Рябов сообщил, что гипотония, характеризуемая пониженным давлением, часто делает человека склонным к быстро возникающей усталости, утомляемости.
«Постоянное низкое давление может привести к хронической усталости», - сказал медик в разговоре с с «Мослентой».
Андрей Рябков заметил, что в случае пониженного давления может формироваться дефицит кислорода в крови. Следствием этого могут стать неблагоприятные изменения в работе важных органов – например, мозга и сердца.
«При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта», - добавил терапевт.
Кроме того, гипотония нередко способствует развитию метеозависимости, влияет на подверженность головным болям. Врач Рябков перечислил симптомы, свойственные постоянной гипотонии.
- Постоянные слабость, усталость.
- Повышенная утомляемость.
- Нарушения сна.
- Аритмия с учащенным сердечным ритмом.
- Чрезмерное потоотделение.
- Частые эпизоды головной боли в висках.
- Головокружение.
- Одышка.
- Обмороки.
- Чувствительность к перепадам температуры.
- Резкие колебания настроения.
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