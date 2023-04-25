Врач Романенко: трещины на пятках бывают признаком диабета и больной щитовидной железы

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пятка

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, появление трещин на пятках бывает обусловлено нехваткой витаминов, а также эндокринными нарушениями.

Терапевт Татьяна Романенко рассказала, что трещины на пятках могут во многих случаях объясняться не отсутствием ухода, а наличием внутренних патологий. Развитие этих заболеваний сопровождается изменениями в кровообращении, которые способствуют тому, что кожа ступней грубеет и повреждается.

«Трещины на пятках могут появляться, когда нарушается питание тканей, микроциркуляция, когда плохие сосуды», - отметила врач Романенко.

Специалист добавила, что заболеваниями, ухудшающими кровоснабжение конечностей и ведущими к появлению трещин, нередко оказываются атеросклероз и сахарный диабет. Таким образом, при возникающих проблемах со стопами следует внимательнее присмотреться: присутствуют ли другие симптомы патологий (ими, например, могут быть боли и спазмы в ногах, прекращение роста волос и ногтей, подолгу не заживающие царапины и язвочки).

Помимо этого, трещины на пятках бывают признаком больной щитовидной железы.

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«Другая очень частая причина повышенной сухости кожи и трещин на пятках – это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз», - продолжила Татьяна Романенко.

В комментарии «Москве 24» медик дополнительно проинформировала, что возникновение трещин на пятках бывает следствием дефицита питательных веществ – в частности,  таких как желез, витамины B, а также витамин D, витамин A, витамин E.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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