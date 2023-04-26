Ранний признак рака печени, который может появиться, когда вы едите

«Как правило, люди, живущие с раком печени, теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, люди, страдающие этим заболеванием, могут обнаружить, что даже употребление небольшого количества пищи вызывает боль и дискомфорт в области желудка», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Чтобы выявить потенциальный рак печени, обратите пристальное внимание на предупреждающие знаки вашего тела».

Рак печени не всегда имеет симптомы, а когда они появляются, их бывает трудно обнаружить. Если есть симптомы, они одинаковы, независимо от того, начался ли рак печени в печени (первичный рак печени) или если рак распространился на печень из другой части тела (вторичный рак печени).Один признак может появиться «на раннем этапе» в ходе тяжелой болезни.Таким образом, изменения в вашем аппетите могут предупреждать о серьезном состоянии.Однако эксперт пояснил, что этот признак может быть спровоцирован множеством других проблем со здоровьем. Это делает осведомленность о других симптомах на переднем плане и в центре, с 10 признаками, которые стоит знать.Обычные ранние предупреждающие признаки включаютРанее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.

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