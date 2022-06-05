Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»

"Симптомы вторичного рака печени (метастазы в печень) могут включать: потерю аппетита, потерю веса, плохое самочувствие и усталость. В нем также говорится, что люди иногда испытывают высокую температуру и гриппоподобные симптомы, такие как боль во всем теле".

Комок в животе

Потеряли заметное количество веса за последние 6-12 месяцев, не пытаясь

Другие симптомы рака печени, которые ухудшаются или не проходят через две недели

Орган здравоохранения говорит, что наличие симптомов не обязательно означает, что у вас рак печени, но важно, чтобы они были проверены врачом общей практики

«Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым», — поясняет она.