Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»

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Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»

Многие люди не имеют четких признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени. У рака печени может вообще не быть никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить. Симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени (первичный рак печени) или распространяется из другой части тела (вторичный рак печени).

Рак может чаще встречаться у людей, у которых уже есть заболевание печени, поэтому в таких случаях важно проявлять бдительность. 

Гепатолог Алла Южнова рассказала специально для МедикФорум:

"Симптомы вторичного рака печени (метастазы в печень) могут включать: потерю аппетита, потерю веса, плохое самочувствие и усталость. В нем также говорится, что люди иногда испытывают высокую температуру и гриппоподобные симптомы, такие как боль во всем теле".

Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть:
  • Комок в животе
  • Потеряли заметное количество веса за последние 6-12 месяцев, не пытаясь
  • Другие симптомы рака печени, которые ухудшаются или не проходят через две недели
  • Орган здравоохранения говорит, что наличие симптомов не обязательно означает, что у вас рак печени, но важно, чтобы они были проверены врачом общей практики
«Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым», — поясняет она.

Ранее МедикФорум писал о камнях в желчном пузыре.
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