Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»
Многие люди не имеют четких признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени. У рака печени может вообще не быть никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить. Симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени (первичный рак печени) или распространяется из другой части тела (вторичный рак печени).
Рак может чаще встречаться у людей, у которых уже есть заболевание печени, поэтому в таких случаях важно проявлять бдительность.
Гепатолог Алла Южнова рассказала специально для МедикФорум:
"Симптомы вторичного рака печени (метастазы в печень) могут включать: потерю аппетита, потерю веса, плохое самочувствие и усталость. В нем также говорится, что люди иногда испытывают высокую температуру и гриппоподобные симптомы, такие как боль во всем теле".
Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть:
- Комок в животе
- Потеряли заметное количество веса за последние 6-12 месяцев, не пытаясь
- Другие симптомы рака печени, которые ухудшаются или не проходят через две недели
- Орган здравоохранения говорит, что наличие симптомов не обязательно означает, что у вас рак печени, но важно, чтобы они были проверены врачом общей практики
«Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым», — поясняет она.
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