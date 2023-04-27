Врач Андреева объясняет, вызывает ли хруст костяшками пальцев артрит

"Исследование показало, что у тех, кто обычно хрустит костяшками пальцев, с большей вероятностью будет отек рук и меньшая сила хвата по сравнению с теми, кто не хрустит костяшками пальцев регулярно. Теоретически, хотя у нас недостаточно исследований, чтобы подтвердить связь между хрустом суставов и остеоартритом, если вы много раз и в течение значительного времени манипулируете своими суставами, это может привести к повреждению", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Существует множество мнений об этом распространенном назначении, но пришло время развенчать мифы о хрусте суставов пальцев.Хруст костяшками — обычное имущество, вмещаются многие. Это может стать привычкой или способом справиться с нервной энергией; некоторые описывают это как способ «снять напряжение». Некоторых просто раздражает то, что делают другиеХлопающий шум может быть вызван движением всех структур в пальце, таких как кости, сухожилия и связки. Вторая гипотеза связана с синовиальной жидкостью (жидкостью, смазывающей суставы) и газом, образующимся из синовиальной жидкости Треск может быть результатом движения этого газа в и из узкого пространства в суставах пальцев.Понятно, что хруст суставов часто делается подсознательно или неосознанно. По этой причине Андреева предлагает в качестве решения «занять руки чем-то другим».Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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