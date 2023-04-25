Онколог Беджанян: похудение и дискомфорт в животе могут говорить о раке кишечника
Онколог Аркадий Беджанян: беспричинное похудение наряду с «пищеварительным» дискомфортом иногда возникают при раке кишечника.
Онколог Беджанян предупредил россиян: ранняя стадия рака кишечника практически лишена специфических симптомов. Те признаки заболевания, которые обращают на себя внимание и позволяют подозревать злокачественный процесс, возникают уже при большом размере опухоли и говорят о давно прогрессирующем недуге.
Врач перечислил такие признаки рака кишечника
- Изменившийся характер стула, периодические диарея и запоры.
- Изменившиеся время и частота опорожнения.
- Следи крови в стуле.
- Дискомфорт в животе: болезненность, вздутие.
- Быстро возникающая усталость, общее ощущение слабости.
- Беспричинная потеря веса.
Кроме того, для выявления колоректального рака могут использоваться такие методы как анализ стула на скрытую кровь, биопсия, компьютерная томография, другие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о наличии полипов в кишечнике.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Аркадий Беджанян
Здоровье
врач высшей категории, д. м. н., хирург-онколог, колопроктолог
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