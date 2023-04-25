Онколог Беджанян: похудение и дискомфорт в животе могут говорить о раке кишечника

Изменившийся характер стула, периодические диарея и запоры.

Изменившиеся время и частота опорожнения.

Следи крови в стуле.

Дискомфорт в животе: болезненность, вздутие.

Быстро возникающая усталость, общее ощущение слабости.

Беспричинная потеря веса.

Онколог Беджанян предупредил россиян: ранняя стадия рака кишечника практически лишена специфических симптомов. Те признаки заболевания, которые обращают на себя внимание и позволяют подозревать злокачественный процесс, возникают уже при большом размере опухоли и говорят о давно прогрессирующем недуге.Врач перечислил такие признаки рака кишечникаБеседуя с «АиФ», онколог Аркадий Беджанян подчеркнул : наиболее эффективным лечение рака кишечника является в тех случаях, когда злокачественное образование выявляется на его раннем этапе развития. Обнаружить его можно только благодаря регулярной диспансеризации с проведением колоноскопии. Онколог посоветовал проходить ее, начиная с 50 лет. Данная процедура также позволяет обнаружить имеющиеся полипы, которые могут быть предраковым образованием. Их удаление позволяет избежать заболевания раком.Кроме того, для выявления колоректального рака могут использоваться такие методы как анализ стула на скрытую кровь, биопсия, компьютерная томография, другие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о наличии полипов в кишечнике.

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