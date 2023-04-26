Эндокринолог Юрочкин: зуд и запор могут быть неочевидными признаками диабета

Диабет зачастую диагностируется с большим опозданием, к этому времени постоянный высокий уровень сахара в крови успевает причинить серьезный ущерб организму. Во многом такому опозданию способствует то, что признаки диабета бывают неочевидными и упускаются из внимания, – об этом в разговоре с «Медикорум» сообщил врач-эндокринолог Александр Юрочкин.В частности, неочевидным признаком диабета может быть частая инфекция мочевыводящих путей. По словам медика, сахар привлекает бактерии и дрожжи, и когда его уровень становится высоким, могут то и дело возникать инфекции.Кроме того, к неочевидным признакам диабета относится частый зуд по всему телу. Врач Юрочкин объяснил, что повышенное содержание сахара в крови повреждает нервные волокна, особенно те, что располагаются на периферии – руках и ногах. Назойливый зуд является результатом этого повреждения, которое также снижает кровообращение в конечностях.Также у людей, страдающих диабетом, начинают появляться проблемы со зрением: нечеткость, расплывчатость, плохая фокусировка. Все это возникает в связи с изменением уровня жидкости в глазах, происходящим из-за попыток организма избавиться от излишков сахара путем потери влаги (мочи).Неожиданным признаком диабета является склонность к запору. Высокий уровень глюкозы повреждает нервы в кишечнике, что ведет к замедлению его моторики, сказал эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за неприятным запахом мочи.

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