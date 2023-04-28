Иммунолог Крючков: последствием кори может стать тяжелое заболевание ЦНС

«Пациенты, переболевшие корью, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями в долгосрочной перспективе», - сказал об этом специалист.

«У некоторых пациентов спустя шесть–семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита», - сообщил Николай Крючков.

В интервью иммунолога Крючкова прозвучало предупреждение о тяжелых побочных эффектах перенесенной кори.Беседуя с радио Sputnik, медик констатировал , что осложнением кори в некоторых случаях становится развитие пневмонии, отита. Кроме того, последствием кори может стать тяжелое заболевание ЦНС, возникающее через несколько лет.Подострый склерозирующий панэнцефалит представляет собой инфекцию, вызывающую воспаление тканей головного мозга. В результате возникают расстройства личности и поведения: человек становится неряшливым, упрямым, агрессивным, раздражительным, крайне эгоистичным. Также происходит интеллектуальное снижение, нарушаются речь и сон. В тяжелой стадии недуга возможен полный распад личности.Крючков подчеркнул, что наиболее действенным способом защититься от заражения корью является прививка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, возможно ли заразиться гонореей и хламидиозом через поцелуи.

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