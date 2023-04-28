Иммунолог Крючков: последствием кори может стать тяжелое заболевание ЦНС
Иммунолог Николай Крючков: люди, перенесшие корь, могут пострадать от панэнцефалита.
В интервью иммунолога Крючкова прозвучало предупреждение о тяжелых побочных эффектах перенесенной кори.
«Пациенты, переболевшие корью, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями в долгосрочной перспективе», - сказал об этом специалист.
Беседуя с радио Sputnik, медик констатировал, что осложнением кори в некоторых случаях становится развитие пневмонии, отита. Кроме того, последствием кори может стать тяжелое заболевание ЦНС, возникающее через несколько лет.
«У некоторых пациентов спустя шесть–семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита», - сообщил Николай Крючков.
Подострый склерозирующий панэнцефалит представляет собой инфекцию, вызывающую воспаление тканей головного мозга. В результате возникают расстройства личности и поведения: человек становится неряшливым, упрямым, агрессивным, раздражительным, крайне эгоистичным. Также происходит интеллектуальное снижение, нарушаются речь и сон. В тяжелой стадии недуга возможен полный распад личности.
Крючков подчеркнул, что наиболее действенным способом защититься от заражения корью является прививка.
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Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук
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