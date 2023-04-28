Невролог Шубин объяснил, какой стресс ведет к депрессии и хронической боли
Невролог Дмитрий Шубин рассказал об опасности постоянного стресса.
Случающийся иногда краткосрочный стресс бывает даже полезен организму, который в подобных обстоятельствах учится концентрироваться и быстро реагировать на затруднительное положение. Однако затянувшийся на длительное время, хронический стресс создает постоянное напряжение, которое разрушительно влияет на организм. Об этом «Известям» сообщил невролог Дмитрий Шубин.
«При постоянном нервном напряжении стресс может стать патологическим и системным, что неизбежно начнет оказывать негативное влияние на организм. В частности, это может стать причиной хронической депрессии», - проинформировал медик.
Шубин уточнил, что у человека с хронической депрессией происходит истощение нейромедиаторов, ответственных за смягчение боли. В результате такого истощения болевые импульсы беспрепятственно поступают в головной мозг, что обостряет восприимчивость к боли, провоцирует возникновение хронической боли.
«У 65% пациентов, страдающих от депрессии, появляется хроническая боль. Как правило, такие пациенты не могут четко описать боль, которую действительно ощущают», - сказал невролог Шубин.
Невролог подчеркнул: важно не доводить стрессовое или депрессивное состояние до запущенной стадии. При развитии хронической боли можно столкнуться с тем, что, медикаменты помогать не будут, понадобится психиатрическое лечение.
«Для того чтобы не попасть в порочной круг стресса, депрессии и хронической боли, необходимо прислушиваться к своему организму и обращаться к специалистам, как только болевые ощущения начали вас беспокоить»,- посоветовал врач.
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Дмитрий Шубин
Здоровье
врач-невролог высшей категории, мануальный терапевт
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