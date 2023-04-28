Невролог Шубин объяснил, какой стресс ведет к депрессии и хронической боли

«При постоянном нервном напряжении стресс может стать патологическим и системным, что неизбежно начнет оказывать негативное влияние на организм. В частности, это может стать причиной хронической депрессии», - проинформировал медик.

«У 65% пациентов, страдающих от депрессии, появляется хроническая боль. Как правило, такие пациенты не могут четко описать боль, которую действительно ощущают», - сказал невролог Шубин.

«Для того чтобы не попасть в порочной круг стресса, депрессии и хронической боли, необходимо прислушиваться к своему организму и обращаться к специалистам, как только болевые ощущения начали вас беспокоить»,- посоветовал врач.

Случающийся иногда краткосрочный стресс бывает даже полезен организму, который в подобных обстоятельствах учится концентрироваться и быстро реагировать на затруднительное положение. Однако затянувшийся на длительное время, хронический стресс создает постоянное напряжение, которое разрушительно влияет на организм. Об этом «Известям» сообщил невролог Дмитрий Шубин.Шубин уточнил, что у человека с хронической депрессией происходит истощение нейромедиаторов, ответственных за смягчение боли. В результате такого истощения болевые импульсы беспрепятственно поступают в головной мозг, что обостряет восприимчивость к боли, провоцирует возникновение хронической боли.Невролог подчеркнул: важно не доводить стрессовое или депрессивное состояние до запущенной стадии. При развитии хронической боли можно столкнуться с тем, что, медикаменты помогать не будут, понадобится психиатрическое лечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяжелое заболевание нервной системы , меняющее личность человека, может стать следствием перенесенной кори.

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