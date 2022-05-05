Врач Шубин рассказал о свойстве баклажанной икры снижать риск рака
По словам врача Дмитрия Шубина, баклажанная икра по праву претендует на то, чтобы считаться противораковым продуктом – в ней содержится специфическое вещество.
Врач Шубин рассказал о свойстве баклажанной икры снижать риск рака. Медик заметил, что
«баклажан, как любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью».
В составе овоща содержится антоциан – данное вещество, по словам эксперта, может подавлять рост опухолевых клеток. Также Шубин обратил внимание на рецептуру угощения: в состав такой икры входят овощи, улучшающие защиту организма от развития рака.
«Помидоры, морковь, сладкий перец, лук и чеснок обладают противораковым эффектом», - констатировал врач.
Медик добавил, что употреблять баклажанную икру полезно еще и потому, что она содержит нужный костям витамин К.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы самые опасные для организма продукты.
Дмитрий Шубин
ЗОЖ
врач-невролог, телеведущий
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