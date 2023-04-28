Врач Курин: при внезапной одышке и давящей боли в груди нужно вызывать скорую помощь

«Существует восемь основных поводов, при которых необходимо незамедлительно звонить в скорую».

Острая боль в животе, сопровождаемая тошнотой, рвотой.

Давящая боль за грудиной.

Потеря сознания.

Внезапная острая одышка.

Нарушение сердцебиения (аритмия), при котором возникают сильная слабость или потливость.

Неожиданно возникающее онемение в любой части тела.

Кровотечение, как связанное с травмой, так и нет.

Врач Курин заявил в интервью:Медик перечислил их:Курин добавил : если возникает сомнение по поводу необходимости вызывать скорую помощь, следует позвонить «103» и проконсультироваться, об этом проинформировала «Лента.ру».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что язва желудка может вызывать боль , создающую впечатление, что возникли проблемы с сердцем.

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