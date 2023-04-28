Врач Курин: при внезапной одышке и давящей боли в груди нужно вызывать скорую помощь

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боль в груди

Реаниматолог Ян Курин рассказал о состояниях, при которых требуется срочный вызов скорой помощи.

Врач Курин заявил в интервью:

Симптомы, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь


«Существует восемь основных поводов, при которых необходимо незамедлительно звонить в скорую».

Медик перечислил их:
  • Острая боль в животе, сопровождаемая тошнотой, рвотой.
  • Давящая боль за грудиной.
  • Потеря сознания.
  • Внезапная острая одышка.
  • Нарушение сердцебиения (аритмия), при котором возникают сильная слабость или потливость.
  • Неожиданно возникающее онемение в любой части тела.
  • Кровотечение, как связанное с травмой, так и нет.
Курин добавил: если возникает сомнение по поводу необходимости вызывать скорую помощь, следует позвонить «103» и проконсультироваться, об этом проинформировала «Лента.ру».

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Теги : опасные симптомы, скорая помощь, Ян Курин