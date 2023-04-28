Врач Курин: при внезапной одышке и давящей боли в груди нужно вызывать скорую помощь
Реаниматолог Ян Курин рассказал о состояниях, при которых требуется срочный вызов скорой помощи.
Врач Курин заявил в интервью:
«Существует восемь основных поводов, при которых необходимо незамедлительно звонить в скорую».
Медик перечислил их:
- Острая боль в животе, сопровождаемая тошнотой, рвотой.
- Давящая боль за грудиной.
- Потеря сознания.
- Внезапная острая одышка.
- Нарушение сердцебиения (аритмия), при котором возникают сильная слабость или потливость.
- Неожиданно возникающее онемение в любой части тела.
- Кровотечение, как связанное с травмой, так и нет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что язва желудка может вызывать боль, создающую впечатление, что возникли проблемы с сердцем.
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