Хирург Руднев: при язве желудка может болеть в области сердца

«Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера», - сообщил Руднев «Газете.Ru».

Хирург перечислил неочевидные симптомы язвенной болезни желудка. Медик напомнил, что этому недугу свойственна боль в верхней части живота, которая может сопровождаться тошнотой, изжогой, ощущением тяжести.В то же время язве желудка бывают свойственны симптомы, из-за которых можно ошибиться с диагнозом.Хирург уточнил, что в случае язвы человек может ощущать боль, которая отдает в левую лопатку или в область расположения сердца.Специалист подчеркнул: отсутствие необходимого лечения язвенной болезни желудка, которая не была должным образом диагностирована чревато возникновением опасных осложнений. В их числе кровотечение, перфорация стенки, перитонит, злокачественная опухоль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться отравление некачественным мясом.

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