Хирург Руднев: при язве желудка может болеть в области сердца

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язва желудка

Хирург Александр Руднев: при язве желудка может ошибочно рисоваться картина проблем с сердцем.

Хирург перечислил неочевидные симптомы язвенной болезни желудка. Медик напомнил, что этому недугу свойственна боль в верхней части живота, которая может сопровождаться тошнотой, изжогой, ощущением тяжести.

В то же время язве желудка бывают свойственны симптомы, из-за которых можно ошибиться с диагнозом.

«Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера», - сообщил Руднев «Газете.Ru».

Хирург уточнил, что в случае язвы человек может ощущать боль, которая отдает в левую лопатку или в область расположения сердца.

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Специалист подчеркнул: отсутствие необходимого лечения язвенной болезни желудка, которая не была должным образом диагностирована чревато возникновением опасных осложнений. В их числе кровотечение, перфорация стенки, перитонит, злокачественная опухоль.

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Александр Руднев
Александр Руднев
Здоровье
хирург высшей категории
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Теги : язва желудка, нетипичные симптомы, Александр Руднев