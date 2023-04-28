Врачом названы восемь патологических последствий частого употребления алкоголя
Длительное и чрезмерное употребление алкоголя может иметь многочисленные патологические последствия для здоровья.
Врач-терапевт Тамара Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум» о тех негативных изменениях с организмом, которые происходят из-за частого употребления алкоголя.
Снижается интеллект. Злоупотребление спиртным ведет к тому, что нервные клетки отмирают, а мозговая ткань сморщивается – это непосредственно влияет на снижение памяти и способности концентрироваться, а в долгосрочной перспективе – на ухудшение интеллекта.
Лицо выглядит одутловатым. Если периодически пить много алкоголя, кожа лица с годами будет выглядеть все более рыхлой и раздутой.
Возрастает риск рака. Пьянство повышает риск заболеть раком в области рта и горла, а также раком пищевода, говорит врач. Такой риск увеличивается во много раз, если человек дополнительно еще и курит.
Слабеет сердце. По словам терапевта Ильинской, распространенными последствиями злоупотребления спиртным являются высокое артериальное давление и развитие гипертонии, аритмия, воспаление сердечной мышцы.
Воспаляется печень. Печень вовлечена в процесс расщепления практически каждой капли алкоголя – это тяжелая работа. Частое употребление алкоголя способствует ее отеку, воспалению, ожирению, а также циррозу печени.
Повреждаются периферические нервы. Из-за чрезмерного употребления алкоголя возникают тремор рук и болезненные участки на теле.
Поражается поджелудочная железа. Поджелудочная железа на фоне пьянства нарушает свою функцию, следствием чего становится плохое переваривание жиров. При этом возможно болезненное воспаление.
Ухудшается пищеварение. При регулярном употреблении алкоголя нарушается транспортировка и всасывание питательных веществ в кишечнике, вследствие чего организм перестает в достаточной мере снабжаться жизненно важными питательными веществами. Это негативно отражается на иммунитете.
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