Врачом названы восемь патологических последствий частого употребления алкоголя

Врач-терапевт Тамара Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум» о тех негативных изменениях с организмом, которые происходят из-за частого употребления алкоголя.Злоупотребление спиртным ведет к тому, что нервные клетки отмирают, а мозговая ткань сморщивается – это непосредственно влияет на снижение памяти и способности концентрироваться, а в долгосрочной перспективе – на ухудшение интеллекта.Если периодически пить много алкоголя, кожа лица с годами будет выглядеть все более рыхлой и раздутой.Пьянство повышает риск заболеть раком в области рта и горла, а также раком пищевода, говорит врач. Такой риск увеличивается во много раз, если человек дополнительно еще и курит.По словам терапевта Ильинской, распространенными последствиями злоупотребления спиртным являются высокое артериальное давление и развитие гипертонии, аритмия, воспаление сердечной мышцы.Печень вовлечена в процесс расщепления практически каждой капли алкоголя – это тяжелая работа. Частое употребление алкоголя способствует ее отеку, воспалению, ожирению, а также циррозу печени.Из-за чрезмерного употребления алкоголя возникают тремор рук и болезненные участки на теле.Поджелудочная железа на фоне пьянства нарушает свою функцию, следствием чего становится плохое переваривание жиров. При этом возможно болезненное воспаление.При регулярном употреблении алкоголя нарушается транспортировка и всасывание питательных веществ в кишечнике, вследствие чего организм перестает в достаточной мере снабжаться жизненно важными питательными веществами. Это негативно отражается на иммунитете.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных причинах головной боли.

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