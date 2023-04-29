Онколог Вахабова: снижение потребления животных белков помогает не заболеть раком

«Курение способствует не только развитию рака легких, хотя именно этот орган страдает в первую очередь, но также возникновению любого вида рака», - заявила Вахабова «Российской газете».

«Злоупотребление алкогольными напитками может способствовать развитию рака печени, кишечника и в принципе ослабить организм и сделать его более уязвимым для любых болезней», - отметила специалист.

В интервью онколога Вахабовой прозвучали рекомендации по профилактике онкозаболеваний.По словам медика, курильщики в семь раз чаще заболевают раком легких в сравнении с теми, кто не курит. Табачный дым обладает сильным канцерогенным действием, под влиянием которого клетки организма подвергаются злокачественным мутациям.Для снижения риска заболеть раком онколог посоветовала контролировать количество мясных белков в рационе. В частности, не следует ежедневно есть мясо и тем более продукты его переработки – такая привычка способствует появлению опухолей в ЖКТ. Белок должен поступать из разных источников: не только из мяса, но и рыбы, птицы, растительных продуктов, яиц.Онколог Юлия Вахабова объяснила, что при отсутствии противопоказаний человек может позволить себе без ущерба для здоровья выпить порядка 50 граммов крепкого алкогольного напитка за день. Женщинам разрешена более скромная порция.В последние годы повсеместно отмечает рост заболеваемости меланомой – агрессивным в своем развитии раком кожи. Онколог подчеркнула: чрезмерный загар действует как канцероген. Находиться без специальной защиты под солнцем можно ежедневно только около 15 минут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать за некоторое время до развития рака поджелудочной железы.

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