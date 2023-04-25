Внезапная ощутимая потеря веса возможна за два года до рака поджелудочной железы
Неожиданная потеря веса названа учеными одним из предвестников такого заболевания как рак поджелудочной железы.
Поджелудочная железа является жизненно важным органом, выполняющим две важные функции: производство гормона инсулина (который регулирует уровень сахара в крови) и пищеварительных ферментов. Рак может повлиять на одну или обе эти функции. Сегодня почти 90% пациентов выслушивают диагноз об этом заболевании слишком поздно, чтобы лечение было эффективным – его своевременная диагностика является очень большой проблемой.
Группа ученых из университетов Суррея и Оксфорда пришла к заключению, что два метаболических изменения могут оказаться предупреждающими симптомами, связанными с появлением рака поджелудочной железы и возникающими за годы до постановки диагноза. Этими изменениями являются внезапная ощутимая потеря веса и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), возникающая у людей, не являющихся диабетиками. Выводы специалистов опубликовал научный журнал «PLoS One».
Учеными были проанализированы данные о 8 777 больных раком поджелудочной железы, а также данные о группе из 34 979 здоровых людей. Они обнаружили, что у заболевающих этим раком за два года до получения диагноза происходила резкая потеря массы тела, а к моменту постановки диагноза индекс массы тела больных был в среднем на три единицы ниже, чем у здоровых.
Также было установлено, что за три года до постановки диагноза может возникать гипергликемия, определяемая по увеличению индекса гликированного гемоглобина (HbA1c). При этом авторы исследования уточнили:
«Потеря веса у диабетиков связана с еще большим риском развития этого вида рака, чем у тех, кто не страдает диабетом, но теряет вес. С другой стороны, гипергликемия у недиабетиков связана с большим риском рака поджелудочной железы, чем у диабетиков».
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