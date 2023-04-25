Внезапная ощутимая потеря веса возможна за два года до рака поджелудочной железы

«Потеря веса у диабетиков связана с еще большим риском развития этого вида рака, чем у тех, кто не страдает диабетом, но теряет вес. С другой стороны, гипергликемия у недиабетиков связана с большим риском рака поджелудочной железы, чем у диабетиков».

Поджелудочная железа является жизненно важным органом, выполняющим две важные функции: производство гормона инсулина (который регулирует уровень сахара в крови) и пищеварительных ферментов. Рак может повлиять на одну или обе эти функции. Сегодня почти 90% пациентов выслушивают диагноз об этом заболевании слишком поздно, чтобы лечение было эффективным – его своевременная диагностика является очень большой проблемой.Группа ученых из университетов Суррея и Оксфорда пришла к заключению, что два метаболических изменения могут оказаться предупреждающими симптомами, связанными с появлением рака поджелудочной железы и возникающими за годы до постановки диагноза. Этими изменениями являются внезапная ощутимая потеря веса и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), возникающая у людей, не являющихся диабетиками. Выводы специалистов опубликовал научный журнал «PLoS One».Учеными были проанализированы данные о 8 777 больных раком поджелудочной железы, а также данные о группе из 34 979 здоровых людей. Они обнаружили, что у заболевающих этим раком за два года до получения диагноза происходила резкая потеря массы тела, а к моменту постановки диагноза индекс массы тела больных был в среднем на три единицы ниже, чем у здоровых.Также было установлено, что за три года до постановки диагноза может возникать гипергликемия, определяемая по увеличению индекса гликированного гемоглобина (HbA1c). При этом авторы исследования уточнили:Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на восстановление печени.

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