«Потливость головы» сигнализирует о дефиците жизненно важного витамина - врач Андреева

Симптомы дефицита витамина D

«Потливость головы является одним из «распространенных» признаков того, что вам нужно больше витамина D. Это было поддержано витаминной лабораторией, которая назвала потливость одним из симптомов дефицита. Чрезмерное потоотделение из-за нервно-мышечной раздражительности и чрезмерной стимуляции потовых желез до сих пор описывается как распространенный ранний симптом дефицита витамина D. Наиболее распространенными областями для этого являются голова и шея», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Слабые мышцы

Увеличение веса

Усталость

Слабые кости и суставы

Наши тела полагаются на определенные витамины и минералы, чтобы поддерживать их работу в меру своих возможностей. Витамин D является одним из таких важных витаминов, необходимых для регулирования уровня кальция и фосфатов. Это жизненно важно, так как помогает поддерживать здоровье зубов, костей и мышц.Дефицит витамина D может привести к целому ряду симптомов.С октября по март солнечный свет не достигает земли под правильным углом, поэтому, в свою очередь, до нас доходит недостаточно лучей UVB для производства витамина D. Некоторые группы также более уязвимы. Пожилые или прикованные к дому, темнокожие, беременные или кормящие женщины, те, кто покрывает кожу, и те, кто плохо питается, могут испытывать дефицит витамина D.Если вы считаете, что у вас дефицит витамина D, вам следует поговорить с врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о последствиях употребления алкоголя.

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