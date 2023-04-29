«Потливость головы» сигнализирует о дефиците жизненно важного витамина - врач Андреева
Серьезный дефицит этого витамина может в конечном итоге привести к деформациям у детей и болезненному состоянию костей, известному как остеомаляция у взрослых.
Наши тела полагаются на определенные витамины и минералы, чтобы поддерживать их работу в меру своих возможностей. Витамин D является одним из таких важных витаминов, необходимых для регулирования уровня кальция и фосфатов. Это жизненно важно, так как помогает поддерживать здоровье зубов, костей и мышц.
Дефицит витамина D может привести к целому ряду симптомов.
С октября по март солнечный свет не достигает земли под правильным углом, поэтому, в свою очередь, до нас доходит недостаточно лучей UVB для производства витамина D. Некоторые группы также более уязвимы. Пожилые или прикованные к дому, темнокожие, беременные или кормящие женщины, те, кто покрывает кожу, и те, кто плохо питается, могут испытывать дефицит витамина D.
Симптомы дефицита витамина D
«Потливость головы является одним из «распространенных» признаков того, что вам нужно больше витамина D. Это было поддержано витаминной лабораторией, которая назвала потливость одним из симптомов дефицита. Чрезмерное потоотделение из-за нервно-мышечной раздражительности и чрезмерной стимуляции потовых желез до сих пор описывается как распространенный ранний симптом дефицита витамина D. Наиболее распространенными областями для этого являются голова и шея», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Другие распространенные признаки дефицита витамина D включают:
- Слабые мышцы
- Увеличение веса
- Усталость
- Слабые кости и суставы
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