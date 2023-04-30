Врачи из Cancer Research назвали одышку и утомляемость среди признаков рака

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утомление

Онкологи сообщили о четырех признаках рака, которые проявляются наиболее часто.

Врачи Cancer Research UK назвали продукт, уничтожающий раковые клетки


Научный журнал Plos One опубликовал данные исследования, авторы которого анализировали разнообразные физические ощущения, возникавшие у больных раком пациентов. Исследователи – специалисты службы по изучению рака Cancer Research – констатировали, что среди часто встречающихся проявлений злокачественных процессов выделяются четыре.
  • Повышенная утомляемость.
  • Одышка.
  • Беспричинные боли.
  • Кашель.
Если какой-либо из этих признаков или несколько из них наблюдаются в течение долгого времени, нужно обязательно посетить врача, отметили эксперты. По их словам, ожирение и курение являются теми факторами, которые делают риск рака особенно существенно.

Врачи из Cancer Research UK назвали признаки рака легких, заметные в разных частях тела


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночная потливость может быть симптомом рака легких и других заболеваний.

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