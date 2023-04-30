Врачи из Cancer Research назвали одышку и утомляемость среди признаков рака
Онкологи сообщили о четырех признаках рака, которые проявляются наиболее часто.
Научный журнал Plos One опубликовал данные исследования, авторы которого анализировали разнообразные физические ощущения, возникавшие у больных раком пациентов. Исследователи – специалисты службы по изучению рака Cancer Research – констатировали, что среди часто встречающихся проявлений злокачественных процессов выделяются четыре.
- Повышенная утомляемость.
- Одышка.
- Беспричинные боли.
- Кашель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночная потливость может быть симптомом рака легких и других заболеваний.
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