The Sun: пробуждение в поту может оказаться симптомом рака легких

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ночной дискомфорт

При развитии опухоли тело может нагреваться, заявили британские онкологи.

Медики напомнили: необычайная потливость может оказаться симптомом рака. В частности, интенсивное потоотделение может происходить ночью, в ранние утренние часы – при этом происходит пробуждение в поту. Объяснения врачей опубликовало издание The Sun.

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«Если человек просыпается в поту, после чего его мучает кашель (иногда с кровью), то вероятно,   что онкологический процесс развивается в легких», - сообщили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK.

По словам ученых, при возникновении опухоли тело иногда нагревается – это свидетельствует о реакции иммунной системы, борющейся с появившимся образованием. На ночную потливость и пробуждение в поту нередко жалуются пациенты с раком легкого.

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Другие возможные симптомы этого заболевания.
  • Изменение кашля.
  • Одышка.
  • Боли в груди.
  • Потеря аппетита и веса.
  • Постоянная усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают ночную потливость.

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