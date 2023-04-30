The Sun: пробуждение в поту может оказаться симптомом рака легких

«Если человек просыпается в поту, после чего его мучает кашель (иногда с кровью), то вероятно, что онкологический процесс развивается в легких», - сообщили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK.

Изменение кашля.

Одышка.

Боли в груди.

Потеря аппетита и веса.

Постоянная усталость.

Медики напомнили: необычайная потливость может оказаться симптомом рака. В частности, интенсивное потоотделение может происходить ночью, в ранние утренние часы – при этом происходит пробуждение в поту. Объяснения врачей опубликовало издание The Sun.По словам ученых, при возникновении опухоли тело иногда нагревается – это свидетельствует о реакции иммунной системы, борющейся с появившимся образованием. На ночную потливость и пробуждение в поту нередко жалуются пациенты с раком легкого.Другие возможные симптомы этого заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают ночную потливость.

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