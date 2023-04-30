The Sun: пробуждение в поту может оказаться симптомом рака легких
При развитии опухоли тело может нагреваться, заявили британские онкологи.
Медики напомнили: необычайная потливость может оказаться симптомом рака. В частности, интенсивное потоотделение может происходить ночью, в ранние утренние часы – при этом происходит пробуждение в поту. Объяснения врачей опубликовало издание The Sun.
«Если человек просыпается в поту, после чего его мучает кашель (иногда с кровью), то вероятно, что онкологический процесс развивается в легких», - сообщили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK.
По словам ученых, при возникновении опухоли тело иногда нагревается – это свидетельствует о реакции иммунной системы, борющейся с появившимся образованием. На ночную потливость и пробуждение в поту нередко жалуются пациенты с раком легкого.
Другие возможные симптомы этого заболевания.
- Изменение кашля.
- Одышка.
- Боли в груди.
- Потеря аппетита и веса.
- Постоянная усталость.
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