Врач Александр Мясников объяснил связь татуировок и рака

«В состав многих красок для нанесения татуировок входят соли тяжелых металлов, которые являются канцерогенами», - заявил Александр Мясников.

«Некоторые люди с татуировками могут испытывать жжение на месте рисунков при проведении МРТ», - предупредил врач.

Врач Мясников высказался о том, что сделанные татуировки могут оказаться фактором, способствующим развитию рака. Объясняя канцерогенный эффект татуировок, медик заметил, что в красках, которыми они наносятся, могут содержаться токсичные компоненты.Он добавил, что последствиями нанесенных татуировок могут стать разные проблемы со здоровьем. На компоненты краски для татуажа организм может отреагировать аллергическими проявлениями и более серьезным воспалением, ведущим в том числе к развитию рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о четырех признаках рака , которые проявляются наиболее часто.

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