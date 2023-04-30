Врач Александр Мясников объяснил связь татуировок и рака

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выполнение татуировки

Врач общей практики Александр Мясников: краска для татуировки может содержать канцерогены.

Врач Мясников высказался о том, что сделанные татуировки могут оказаться фактором, способствующим развитию рака. Объясняя канцерогенный эффект татуировок, медик заметил, что в красках, которыми они наносятся, могут содержаться токсичные компоненты.

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«В состав многих красок для нанесения татуировок входят соли тяжелых металлов, которые являются канцерогенами», - заявил Александр Мясников.

Он добавил, что последствиями нанесенных татуировок могут стать разные проблемы со здоровьем. На компоненты краски для татуажа организм может отреагировать аллергическими проявлениями и более серьезным воспалением, ведущим в том числе к развитию рака.

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«Некоторые люди с татуировками могут испытывать жжение на месте рисунков при проведении МРТ», - предупредил врач.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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