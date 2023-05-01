Нутрициолог Строков: льняное масло уменьшает воспаление в организме

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Нутрициолог Строков: льняное масло уменьшает воспаление в организме


Масло, которое может уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца и кишечника.


Льняное масло производится из молотых и прессованных льняных семян, традиционно используемых в качестве слабительного и для заживления ран. 

Льняное масло содержит много активных соединений, которые, как считается, приносят пользу, в том числе:
  • Альфа-линоленовая кислота (ALA), омега-3 жирная кислота
  • Линолевая кислота (LA), омега-6 жирная кислота
  • Олеиновая кислота, жирная кислота омега-9
  • Лигнаны, гликозиды и пептиды 

"Преимущества льняного масла включают снижение воспаления, предотвращение сердечных заболеваний и улучшение пищеварения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Медики посоветовали есть льняное масло


Поскольку льняное масло содержит жирные кислоты омега-3, считается, что оно уменьшает воспаление. 

"Один анализ нескольких исследований на людях показал, что льняное семя содержит соединения, полезные для снижения С-реактивного белка (маркер воспаления) у некоторых участников исследования, которые страдали от ожирения". 


Анализ показывает, что льняное масло может по-разному воздействовать на людей; поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на воспаление у населения в целом. 

"Было также показано, что льняное масло снижает два воспалительных маркера, называемых интерлейкином-6 (ИЛ-6) и малоновым диальдегидом (МДА)". 



Льняное масло поможет похудеть


Улучшить здоровье кишечника 


Льняное масло обладает слабительными свойствами. Исследование 50 пациентов, находящихся на гемодиализе показало, что ежедневный прием льняного масла облегчает запоры.

Исследование 75 человек с язвенным колитом, разновидностью воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), показало, что льняное семя и льняное масло помогают уменьшить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, артериальное давление и окружность талии.



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