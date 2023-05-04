Железодефицитная анемия названа среди ранних предвестников рака кишечника

«Боль в животе, кровотечение в кишечнике, диарея; железодефицитная анемия – данные симптомы могут возникать в период от трех месяцев до двух лет до момента постановки диагноза».

«Наличие одного симптома удваивает риск, два симптома повышают его более чем в 3,5 раза, три и более признаков – больше чем в 6,5 раз».

Колоректальный рак (рак кишечника) является одним из наиболее распространенных злокачественных заболеваний с высоким процентом смертности. При этом его лечение может быть весьма эффективным, если начинается при обнаружении опухоли на начальной стадии. Ученые, представляющие Медицинскую школу Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пришли к выводу, что некоторые изменения в состоянии организма могут быть ранними предвестниками рака кишечника – эти «красные флаги» возникают за месяцы или даже за годы до начала болезни. Заключение специалистов опубликовал журнал Национального института рака.Сообщается, что исследователями были проанализированы медицинские данные пяти тысяч пациентов. Особый интерес ученых вызвали испытуемые, которым рак кишечника был диагностирован до 50 лет (такое начало заболевания считается нетипично ранним). Авторы работы установили, что у этих пациентов за некоторое время до обнаружения рака проявлялись общие признаки. Ученые допускают, что эти признаки могут быть ранними предвестниками рака кишечника в целом.Специалисты назвали их:Также было подсчитано, что чем больше признаков из этого списка возникает у человека среднего возраста, тем существеннее становится его риск заболеть колоректальным раком – причем не только в старости, но и в возрасте около 50 лет.Ведущий исследователь проекта, доктор медицины Инь Цао, отметил, что наиболее тревожными сигналами организма является анемия и ректальное кровотечение. Человеку с этими признаками нужно как можно быстрее обратиться к врачу, пройти необходимое обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком рака может быть гипергидроз во время сна

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.