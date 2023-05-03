Врач Дебора Ли: гипергидроз во время сна может быть признаком лейкемии и лимфомы
Британский медик рассказала, что сильная ночная потливость может указывать на развитие рака.
Гипергидроз или избыточное потоотделение во время сна может быть признаком опасных заболеваний – предупреждение об этом прозвучало в интервью врача Деборы Ли изданию Express. В частности, отметила медик, ночной гипергидроз бывает свойствен онкологическим недугам.
«В некоторых случаях этот симптом может означать наличие таких серьезных заболеваний, как лейкемия – рак крови и лимфома – рак лимфатической системы».
Врач Дебора Ли уточнила, что потливостью во время сна могут проявляться гораздо менее опасные процессы в организме, чем рост злокачественных опухолей. Тем не менее, ее возникновение является так называемым «красным флагом» – сигналом того, что этот симптом требует пристального внимания и проверки у врача.
«Не следует легкомысленно относиться к ночной потливости, если она возникает более одного раза за ночь и это продолжается в течение нескольких недель», - заявила доктор Ли.
По словам медика, имеющиеся исследовательские данные говорят, что ночь является тем периодом суток, когда злокачественные клетки могут быть особенно активными в своем размножении и росте. Если потоотделение у спящего человека оказывается таким интенсивным, что он просыпается с ощущением промокшей головы, постельного белья или одежды, игнорировать это нельзя. Врач добавила: в случае рака помимо гипергидроза могут также наблюдаться лихорадка, усталость, кожный зуд.
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Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
врач интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy., медицинский писатель
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