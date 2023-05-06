Невролог Ерохин: утренняя скованность может говорить о болезни Бехтерева

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боль в спине

Невролог Владимир Ерохин: постоянная боль в пояснице и утренняя скованность в течение длительного периода времени являются тревожными признаками.

Болезнь Бехтерева также известна как анкилозирующий спондилит. Это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник. Его жертвами преимущественно становятся люди в возрасте до 45 лет, средний возраст постановки диагноза составляет от 25 до 45 лет.

«Люди этого возраста с постоянными болями в пояснице и утренней скованностью, возникающей у них в течение длительного времени должны обратиться к ревматологу», - сообщил в беседе с «МедикФорум» врач-невролог Владимир Ерохин.

По словам специалиста, анкилозирующий спондилоартрит вызывается нарушением работы иммунной системы, которая поражает суставы между позвонками, а также суставы между позвоночником и тазом (крестцово-подвздошные суставы). По мере прогрессирования заболевания оно может вызывать хроническую боль и нарушает способность двигаться. У некоторых пациентов возникает тугоподвижность ребер, что приводит к уменьшению емкости легких.

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Невролог подчеркнул, что болезнь Бехтерева важно своевременно диагностировать и начинать лечить. Без лечения повышается риск тяжелого воспаления, которое может вести к опасным осложнениям – сращению позвонков,  искривлению позвоночника. У людей с этой проблемой может развиться кифоз, а также могут пострадать периферические  суставы.

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