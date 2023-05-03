Невролог Ерохин объяснил, когда опасно низкое давление

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низкое давление

Низкое кровяное давление опасно, когда оно возникает внезапно.

Обычно к низкому давлению медики относятся спокойно. Если низкие показатели артериального давления являются постоянными, но человек не испытывает плохого самочувствия, то это не вызывает тревоги. Даже в тех случаях, когда возникает непродолжительное головокружение или утомляемость, большой опасности для здоровья нет – как правило, при этом помогает отдых, питье чая или кофе.

В то же время

«низкое кровяное давление опасно, когда оно возникает внезапно, и при этом его падение оказывается сразу очень существенным».

Врач-невролог Владимир Ерохин напомнил в беседе с «МедикФорум», что снижению АД могут способствовать разные причины, как не слишком серьезные (например, обезвоживание), так и опасные.

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«Сразу очень большое снижение давления может вызываться неконтролируемым кровотечением, тяжелыми инфекциями или аллергическими реакциями, опасными для жизни», - объяснил медик.

Невролог Ерохин добавил, что крайне низкое кровяное давление может привести к состоянию, известному как шок. К симптомам шока относятся:
  • спутанность сознания, особенно у пожилых людей
  • холодная, липкая от пота кожа
  • бледность
  • быстрое, поверхностное дыхание
  • нарушенное сердцебиение.
Специалист посоветовал при чрезвычайно низком кровяном давлении обращаться за неотложной медицинской помощью. Тем, кто испытывает слабость или низкий тонус из-за гипотонии, следует записаться на консультацию к специалисту.

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Теги : гипотония, опасность для человека, Владимир Ерохин