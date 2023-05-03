Невролог Ерохин объяснил, когда опасно низкое давление

«низкое кровяное давление опасно, когда оно возникает внезапно, и при этом его падение оказывается сразу очень существенным».

«Сразу очень большое снижение давления может вызываться неконтролируемым кровотечением, тяжелыми инфекциями или аллергическими реакциями, опасными для жизни», - объяснил медик.

спутанность сознания, особенно у пожилых людей

холодная, липкая от пота кожа

бледность

быстрое, поверхностное дыхание

нарушенное сердцебиение.

Обычно к низкому давлению медики относятся спокойно. Если низкие показатели артериального давления являются постоянными, но человек не испытывает плохого самочувствия, то это не вызывает тревоги. Даже в тех случаях, когда возникает непродолжительное головокружение или утомляемость, большой опасности для здоровья нет – как правило, при этом помогает отдых, питье чая или кофе.В то же времяВрач-невролог Владимир Ерохин напомнил в беседе с «МедикФорум», что снижению АД могут способствовать разные причины, как не слишком серьезные (например, обезвоживание), так и опасные.Невролог Ерохин добавил, что крайне низкое кровяное давление может привести к состоянию, известному как шок. К симптомам шока относятся:Специалист посоветовал при чрезвычайно низком кровяном давлении обращаться за неотложной медицинской помощью. Тем, кто испытывает слабость или низкий тонус из-за гипотонии, следует записаться на консультацию к специалисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно узнать о повышенной хрупкости сосудов.

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