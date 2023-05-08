Солнечный свет вызывает катаракту и повреждение роговицы — вот как этого избежать

«Очень важно, чтобы солнцезащитные очки имели защиту от ультрафиолета, потому что ультрафиолетовое излучение солнца может повредить нежную кожу век, а также кожу вокруг глаз. Он также может повредить роговицу, хрусталики и другие части глаза. Воздействие УФ-излучения может способствовать возникновению некоторых видов катаракты, солнечной ретинопатии и птеригиума. Защита глаз от этого необходима для здоровья глаз, а также для предотвращения преждевременного старения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Повреждение роговицы

Боль в твоих глазах

Красные глаза

Затуманенное зрение

Слезящиеся глаза

Песчаное чувство в твоих глазах

Опухшие глаза

Чувствительность к яркому свету

Головная боль

Видеть ореолы вокруг огней

Маленькие зрачки

Подергивание век.

Катаракта

Ваше зрение размыто или затуманено

Вы находите свет слишком ярким или ослепляющим

Вам становится труднее видеть при слабом освещении

Цвета выглядят блеклыми.

Хотя определенное количество солнечного света полезно для нашего здоровья, так как оно обеспечивает большую часть необходимого нам витамина D, оно также может нанести вред.Врач предупредила, что повышенное пребывание на солнце может поставить под угрозу наше зрение.Роговица — это прозрачная часть глаза, которая покрывает радужную оболочку и зрачок и позволяет свету проникать внутрь. УФ-повреждение роговицы может быть временным или постоянным, в зависимости от того, насколько оно серьезное, и может привести к проблемам со зрением.Чем дольше ваши глаза подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, тем более серьезными могут быть ваши симптомы.Катаракта — это мутные пятна на хрусталике глаза, которые мешают видеть. Подобно повреждению роговицы, чрезмерное воздействие УФ-излучения может вызвать катаракту и усугубить ее течение.Другие факторы, которые могут повысить риск катаракты, включают катаракту в семейном анамнезе, курение, диабет, травмы глаз, длительное использование стероидов и чрезмерное употребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.