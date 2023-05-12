Врач Харлов: дефицит белка и растительные экстракты повреждают печень

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печень

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов: печени вредит нехватка качественного белка.

Врач Харлов отмети в интервью, что сегодня причиной возникающих проблем с печенью все чаще оказывается неправильное питание, а не злоупотребление алкоголем. Медик рассказал, в частности, что способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Дефицит белка и холина. Харлов подчеркнул, что для сохранения здоровья печени важно употреблять качественный белок животного происхождения – его недостаток ассоциируется с ожирением. Что касается холина (витамин В4), то дефицит этого вещества способствует стеатозу, поскольку именно от него зависит метаболизм в печени.

Растительные экстракты, антиоксиданты. Врач Харлов указал на токсичный эффект, который могут проявлять в отношении печени разные растительные экстракты. Многие антиоксиданты, употребляемые в большом количестве, разрушительно воздейтсвуют печень – например, органу вредит чрезмерный прием зеленого чая. Кроме того, для печени опасны кассия (растение, похожее на корицу) и гарциния (жиросжигающая растительная добавка). Все перечисленное может провоцировать развитие гепатита, предупредил специалист.

Лекарства. По словам специалиста, проблемы с печенью могут возникнуть после использования многих препаратов: в том числе эксперт назвал парацетамол, лекарства для терапии ВИЧ, противозачаточные с содержанием синтетических эстрогенов и другие.

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Избыток железа, фруктозы. При слишком значительном накоплении железа могут развиваться опасные патологии печени в виде гепатитаа и цирроза. Также, подчеркнул гастроэнтеролог, для печени разрушительно большое количество искусственной фруктозы, получаемой с подслащенными продуктами. Об этом Харлов рассказал изданию «Вечерняя Москва».

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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Никита Харлов
Никита Харлов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, терапевт
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