Доктор Амбани: ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды
Доктор Джозеф Амбани сообщил о ранних признаках рака печени.
Рак печени бывает очень трудно обнаружить на ранних стадиях – симптомы заболевания обычно проявляются когда опухоль прогрессирует. Но иногда признаки заболевания могут возникать в начале болезни, нужно лишь их заметить, об этом сообщил доктор медицины Джозеф Амбани.
По словам доктора Амбани, симптомы рака печени, которые возникают в самом начале, ощущаются во время еды.
«Заболевшие люди теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за возникающего дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, даже употребление небольшого количества пищи вызывает в случае рака боль и дискомфорт в области желудка», проинформировал специалист.
Также врач перечислил другие возможные ранние признаки рака печени.
- Необъяснимая потеря веса.
- Желтуха (пожелтение кожи и глаз).
- Увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит).
- Одышка.
- Постоянная усталость или слабость.
- Тошнота, рвота.
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