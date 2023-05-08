Доктор Амбани: ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды

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болезни печени

Доктор Джозеф Амбани сообщил о ранних признаках рака печени.

Рак печени бывает очень трудно обнаружить на ранних стадиях – симптомы заболевания обычно проявляются когда опухоль прогрессирует. Но иногда признаки заболевания могут возникать в начале болезни, нужно лишь их заметить, об этом сообщил доктор медицины Джозеф Амбани.

По словам доктора Амбани, симптомы рака печени, которые возникают в самом начале, ощущаются во время еды.

«Заболевшие люди теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за возникающего дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, даже употребление небольшого количества пищи вызывает в случае рака боль и дискомфорт в области желудка», проинформировал специалист.


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Также врач перечислил другие возможные ранние признаки рака печени.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Желтуха (пожелтение кожи и глаз).
  • Увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит).
  • Одышка.
  • Постоянная усталость или слабость.
  • Тошнота, рвота.
Врач подчеркнул: чтобы своевременно выявить рак, необходимо обращать пристальное внимание на «предупреждающие знаки» тела и хорошо знать особенности его работы. Доводы врача опубликовало издание Mirror.

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