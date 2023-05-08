Доктор Амбани: ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды

«Заболевшие люди теряют аппетит или не могут есть столько, сколько раньше, из-за возникающего дискомфорта в животе или тошноты. Кроме того, даже употребление небольшого количества пищи вызывает в случае рака боль и дискомфорт в области желудка», проинформировал специалист.

Необъяснимая потеря веса.

Желтуха (пожелтение кожи и глаз).

Увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит).

Одышка.

Постоянная усталость или слабость.

Тошнота, рвота.

Рак печени бывает очень трудно обнаружить на ранних стадиях – симптомы заболевания обычно проявляются когда опухоль прогрессирует. Но иногда признаки заболевания могут возникать в начале болезни, нужно лишь их заметить, об этом сообщил доктор медицины Джозеф Амбани.По словам доктора Амбани, симптомы рака печени, которые возникают в самом начале, ощущаются во время еды.Также врач перечислил другие возможные ранние признаки рака печени.Врач подчеркнул: чтобы своевременно выявить рак, необходимо обращать пристальное внимание на «предупреждающие знаки» тела и хорошо знать особенности его работы. Доводы врача опубликовало издание Mirror.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы повышенного уровня холестерина можно заметить при осмотре ног.

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