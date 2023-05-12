Врач Ньютон назвала медицинские причины неприятного запаха тела

«Есть исследовательские данные о том, что люди с избыточным весом чаще имеют плохое обоняние по сравнению с более стройными людьми. Это говорит о том, что они с меньшей вероятностью могут заметить изменения в запахе своего тела», - предупредила специалист.

«Когда печень перестает нормально функционировать, снижается ее фильтрующая функция, и в моче, поте и дыхании скапливаются токсины и загрязняющие вещества, придающие им неприятный аромат», - объяснила врач Ньютон.

Изменение запаха тела, который становится неприятным для обоняния, является тревожным сигналом организма, – об этом изданию The Sun рассказала врач общей практики Софи Ньютон. Также специалист назвала медицинские причины неприятного запаха тела.По словам врача Софи Ньютон, у людей с избыточным весом или ожирением часто образуются кожные складки, которые могут оказаться настоящим рассадником бактерий. Неприятный запах тела может быть результатом их размножения и выделения продуктов переработки своего питания.При диабете изменение запаха тела может быть признаком кетоацидоза, который возникает вследствие нехватки инсулина в организме. В результате такой нехватки организм не может использовать сахар для получения энергии и вместо этого начинает использовать жир, переработка которого ведет к выделению кетонов. Высокий уровень кетонов в крови делает ее кислой, а запах тела – сладким, напоминающим подпорченные фрукты.Дюди с заболеваниями печени могут испытывать чрезмерное потоотделение, а неприятный запах, исходящий от их тела сравнивают с запахом тухлых яиц.Почки – это органы, фильтрующие продукты жизнедеятельности из крови. Ухудшение их работы способствует увеличению концентрации токсинов: у людей с почечной недостаточностью запах тела может напоминать аммиак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать повышенная температура тела.

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