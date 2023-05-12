Терапевт Чернышова: повышенная температура может говорить о переутомлении

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измерение температуры

Терапевт Надежда Чернышова: повышение температуры тела может быть симптомом стресса или изнуренности организма, его перегрузок.

Терапевт Чернышова проинформировала о случаях, когда температура тела становится повышенной вне всякой связи с заболеванием ОРВИ. Специалист заметила, что переносимый человеком стресс вполне может стать причиной такого жара – данное явление известно специалистам как термоневроз.

«Температура также может подниматься из-за переутомления, когда человек просто сильно устал», - дополнила терапевт.

После хирургического вмешательства температура тела тоже может возрасти – медик назвала это нормальной реакцией организма. Заметить такое изменение в своем состоянии можно даже после удаления зуба.

Помимо того, «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова рассказала, что к повышению температуры может вести прием некоторых препаратов и перегрев тела. Причем перегреваться человек может не только в условиях жары на улице, но и в нагретом, плохо вентилируемом помещении.

Также беспричинное на первый взгляд повышение температуры может происходить при заболевании раком. Некоторые виды рака способствуют этому ночью, вызывая обильное потоотделение.
 
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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : повышение температуры, признаки болезней, Надежда Чернышова