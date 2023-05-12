Терапевт Чернышова: повышенная температура может говорить о переутомлении

«Температура также может подниматься из-за переутомления, когда человек просто сильно устал», - дополнила терапевт.

Терапевт Чернышова проинформировала о случаях, когда температура тела становится повышенной вне всякой связи с заболеванием ОРВИ. Специалист заметила, что переносимый человеком стресс вполне может стать причиной такого жара – данное явление известно специалистам как термоневроз.После хирургического вмешательства температура тела тоже может возрасти – медик назвала это нормальной реакцией организма. Заметить такое изменение в своем состоянии можно даже после удаления зуба.Помимо того, «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова рассказала , что к повышению температуры может вести прием некоторых препаратов и перегрев тела. Причем перегреваться человек может не только в условиях жары на улице, но и в нагретом, плохо вентилируемом помещении.Также беспричинное на первый взгляд повышение температуры может происходить при заболевании раком. Некоторые виды рака способствуют этому ночью, вызывая обильное потоотделение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.