Вот почему вы никогда не должны бегать без завтрака

Тренировки натощак могут помешать вам похудеть

"Не занимайтесь энергичными физическими упражнениями на голодный желудок. Тело нуждается в энергии, чтобы обеспечить полную производительность во время тренировки. Когда вы просыпаетесь, запасы гликогена в вашем теле пусты. Любой, кто после этого все еще создает нагрузку на организм, должен ожидать гипогликемии. Это проявляется, например, в виде слабости, головокружения или тошноты", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Неважно, из-за нехватки времени или из-за того, что утром нет аппетита – завтрак часто пропускают. Если вы думаете, что таким образом экономите калории и что этот эффект только усиливается при утренней пробежке, вы ошибаетесь. Пропуск завтрака может даже привести к обратным результатам при попытке похудеть.Утренняя зарядка — очень хороший способ начать день. После этого вы гарантированно бодрствуете, а уверенность в том, что вы сегодня уже что-то сделали для своего тела, поднимает вам настроение и мотивирует.Если вы пропускаете завтрак, вы не съедаете никаких калорий. Экономия калорий должна на самом деле помочь вам похудеть — не так ли?Без доступной энергии тело должно превратиться в жир для получения энергии. Подвох: поступление энергии из жиров происходит намного медленнее, чем из углеводов. Повышение работоспособности с тяжелыми нагрузками невозможно.Это становится проблематичным, когда организму приходится прибегать к мышечному белку для производства энергии. Потому что тогда мышечная масса может уменьшиться, а это, в свою очередь, является помехой для людей, желающих похудеть.после бега также следует немного перекусить, чтобы пополнить запасы энергии.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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