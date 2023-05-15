Дерматолог Лукашева: проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней

«Сухость, серый оттенок кожи, стойкое ухудшение ее состояния могут свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а симптомом скрытого диабета является потемнение кожи задней поверхности шеи, подмышечных и паховых складок», - добавила дерматолог Наталья Лукашева.

«В некоторых случаях внезапное быстрое появление на теле множественных быстрорастущих себорейных кератом – серовато-желтых пятен и бляшек – характерно для рака толстой кишки», - поделилась дерматолог.

Дерматолог Наталья Лукашева сообщила о том, что проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней. Так, покраснение, которое сначала проходит, а затем становится стойким, – это возможный признак розацеа или эндокринных нарушений, патологий сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.Если кожа становится бледной, сухой и шелушащейся, подверженной зуду, пигментации, пожелтению или утолщению, то можно заподозрить заболевания почек или печени. Объясняя это «Ленте.ру», специалист уточнила , что проблемы с кожей нередко сопровождаются плохим состоянием ногтей и волос и ногтей.В свою очередь, кожный зуд может быть признаком аллергии или диабета.Когда же организм подвергается дефициту питательных веществ, витаминов или микроэлементов, возникают такие проблемы как повышенная сухость кожи, потеря блеска, эластичности, гиперпигментация. Вдобавок состояние кожи отражает патологии системы крови, нехватку витамина К – она покрывается пурпурой или синяками. Симптомы, которыми обычно проявляется себорейный дерматит, могут вызываться дефицитом витамина В6.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при отеках лица специалисты советуют в первую очередь проверять питание

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