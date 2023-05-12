Врач Бережная: при отеках лица в первую очередь нужно проверить питание

«Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного тоже может приводить к отекам», - дополнила медик.

Врач Бережная проинформировала, что при возникающих отеках лица в первую очередь нужно проверить питание. Но врач отеки, возникающие лишь время от времени, обычно бывают связаны с особенностями питания – в частности, с употреблением большого количества соли, специй, а также с привычкой сопровождать приемы пищи алкоголем.Беседуя с радио Sputnik, Ирина Бережная добавила , что возникновению отеков содействует недостаточное употребление чистой воды, а также малоподвижность. Адекватное питье воды и доступные регулярные нагрузки, ходьба пешком способствуют их уменьшению.В то же время врач обратила внимание на то, что утренние отеки лица могут быть симптомом заболевания. Если они появляются регулярно, нужно проконсультироваться с медработником, терапевтом. Возможно, при этом будут выявлены и другие неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки могут указывать на заболевание почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.