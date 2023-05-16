Врачи назвали три привкуса, которые указывают на проблемы со здоровьем

«Если, помимо металлического привкуса, у вас значительно поднялась температура, появились проблемы с дыханием или кровь в мокроте, выделяемой при кашле, – следует оперативно обратиться к врачу или в больницу», - дала совет специалист.

О названых врачами привкусах, которые указывают на возможные патологии, сообщило издание The Sun.Сладковатый запах изо рта или привкус может быть симптомом такого состояния как диабетический кетоацидоз. Оно возникает у людей, больных диабетом и страдающих инсуинорезистентностью. В случае кетоацидоза клетки тела не получают достаточно глюкозы для выработки энергии из-за нарушенной восприимчивости к инсулину. В порядке компенсации организм начинает производить энергию, используя не глюкозу, а жир. При этом вырабатываются вещества кетоны, которые придают дыханию и привкусу во рту сладкий запах, напоминающий конфеты или перезрелые фрукты.Британский врач Софи Ньютон сообщила, что привкус металла во рту может ощущаться при многих заболеваниях, включая опасные инфекции. Этот привкус обычно говорит о попадании в полость рта небольшого количества крови, на которую реагируют вкусовые сосочки.По словам врача Азада Эйрумлу, соленый привкус может быть признаком нехватки жидкости, обезвоживания. Организм в этом случае производит меньше слюны, пытаясь «сэкономить воду», и ощущение соли, получаемой с пищей, становится более интенсивным.Медик подчеркнул: нехватка влаги в полости рта может быть признаком серьезных проблем со здоровьем – особенно, если сопровождается такими симптомами, как ощущение липкости и сухости, боли в горле, трудности с жеванием или глотанием, неприятный запах изо рта. Подобным образом могут проявляться инсульт, диабет, болезнь Альцгеймера, аутоиммунные заболевания, такие как ВИЧ или синдром Шегрена.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться головными болями.

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