Вонючий запах изо рта и металлический привкус указывают на серьезные проблемы с почками

«Проблемы с почками вызывают накопление мочевины в организме. Избыток мочевины в вашем организме может повлиять на ваше дыхание и вкус. Если у вас проблемы с почками, ваше тело теряет способность выводить минералы. Со временем уровень этих минералов в крови увеличивается, что способствует появлению металлического привкуса и неприятного запаха изо рта», - говорит Гасанов специально для МедикФорум.

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