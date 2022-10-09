Вонючий запах изо рта и металлический привкус указывают на серьезные проблемы с почками
По словам врача, наличие «вонючего дыхания» и «металлического» привкуса во рту может означать, что у вас есть одна из нескольких проблем с почками.
Неприятный запах изо рта часто связан с плохой гигиеной полости рта, например, с нерегулярной чисткой зубов. Хотя это может быть причиной проблемы, это также может указывать на что-то совсем другое.
По словам уролога Руслана Гасанова, неприятный запах изо рта на самом деле может быть признаком проблем с почками.
Это потому, что они могут привести к накоплению мочевины — основного соединения мочи — в организме.
«Проблемы с почками вызывают накопление мочевины в организме. Избыток мочевины в вашем организме может повлиять на ваше дыхание и вкус. Если у вас проблемы с почками, ваше тело теряет способность выводить минералы. Со временем уровень этих минералов в крови увеличивается, что способствует появлению металлического привкуса и неприятного запаха изо рта», - говорит Гасанов специально для МедикФорум.
Врач рассказал больше о некоторых типах проблем, которые могут повлиять на почки.
Поликистоз почек
Поликистоз почек характеризуется кистами, заполненными жидкостью в почках. Это генетическое заболевание приводит к нарушению функции почек и может привести к почечной недостаточности.
Болезнь Фабри
Еще одно генетическое заболевание. Это вызывает снижение притока крови к почкам и другим частям тела. Если не лечить, болезнь Фабри может привести к хроническому заболеванию почек или почечной недостаточности.
Гломерулонефрит
Гломерулонефрит возникает, когда фильтры в почках не работают должным образом.
Если его игнорировать, это состояние может привести к почечной недостаточности.
Атипичная гемолитическая уремия (аГУС)
Атипичная гемолитическая уремия способствует образованию тромбов в сосудах. Это вызывает снижение притока крови к почкам и другим органам, увеличивая риск почечной недостаточности. Почки считаются жизненно важными органами, а это означает, что без них вы не сможете выжить.
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