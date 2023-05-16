Кардиолог Панова: холодная вода в жару повышает риск сердечного приступа

«Людям с уже имеющимися проблемами сердца особенно опасно пить слишком холодную воду в жару, так как это может спровоцировать сердечную аритмию, а также вызвать спазм сосудов, способный привести к инфаркту», - предупредила врач.

Сердечный приступ (инфаркт) является одной из самых распространенных причин смерти людей во всем мире. В этом состоянии сердечная мышца подвергается некрозу из-за недостатка кровотока, вызванного закупоркой артерии.Одной из наиболее распространенных причин сердечного приступа являются бляшки, состоящие из нездоровых частиц жира и холестерина, которые со временем накапливаются в артериях и вызывают блокировку их внутреннего пространства.Но к необратимому повреждению сердца может привести и питье холодной воды в жаркую погоду – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила кардиолог Анна Панова.По словам кардиолога, существуют исследовательские данные о том, что употребление холодных жидкостей следует рассматривать как потенциальный триггер фатальных сердечных аритмий у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми нарушениями. В ответ на внезапное и значительное охлаждение организм сердечников может давать резкую спастическую реакцию, способную серьезно ухудшить их самочувствие практически в течение нескольких секунд. Этот же эффект наблюдается зимой при выходе и теплого помещения на мороз.Врач подчеркнула: людям с проблемами сердца в жару нужно пить воду комнатной температуры небольшими дозами (несколько глотков) на протяжении дня. Стакан воды, выпитый залпом, – это тоже небезопасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кому противопоказано принимать горячую ванну.

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