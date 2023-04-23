Кардиолог Панова: боль в ноге может говорить о проблемах с сердцем

«Заболевание периферических артерий, как правило, означает, что также имеется ишемическая болезнь сердца. Две эти патологии имеют одну и ту же причину – атеросклероз. У людей с ЗПА повышен риск сердечного приступа и инсульта», - сообщила кардиолог Панова.

«Беспокоиться следует, когда боль в ногах становится скорее нормой, чем исключением, а также если боль усиливается при любой физической активности, даже незначительной и легкой. Особенно следует насторожиться, если вы чувствуете боль в ногах и груди – это может говорить о недостаточном притоке крови к сердцу и повышенном риске инфаркта».

Кровеносная система человеческого тела обеспечивает кровью в первую очередь его наиболее важные области – мозг, сердце и почки. При этом кровоток функционирует так, чтобы кровь направлялась от сердца к ногам и обратно. Боль в ногах может говорить о проблемах с сердцем, из-за которых подобного цикла кровообращения не происходит.В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова рассказала, какие сердечные патологии вызывают боль в ногах или в одной ноге.Когда сердце недостаточно хорошо перекачивает кровь, ноги начинают сильно отекать из-за нарушенного кровотока. Сосуды и ткани ног подвергаются повышенному давлению, что и вызывает болезненность.Ей свойственно образование тромба в ноге, связанное с ишемической болезнью сердца. Проявляется схваткообразными болями в пораженной ноге, начинающимися в икрах. Также могут быть жалобы на сильную, пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре.Его возникновение обуславливается сужением кровеносных сосудов, формированием в них атеросклеротических бляшек, вызывающих проблему плохой проводимости крови в ногах. Как следствие, их ткани лишаются нужного количества кислорода, что вызывает болевые ощущения.Как понять, что боль в ноге означает серьезную проблему с сердцем?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить мигрень от обычной головной боли.

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