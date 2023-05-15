Терапевт Меняйлова: кому противопоказана горячая ванна?

«От горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Она создает дополнительную нагрузку на сердце», - рассказала медик «Газете.ru».

Принятие горячей ванны (имеется в виду приятно горячей температуры) обладает определенным терапевтическим эффектом, о чем говорят результаты разных исследований. Тем не менее, эта водная процедура безопасна не для всех. Терапевт Меняйлова предупредила: горячую ванну не следует принимать людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами.Также данная процедура противопоказана при гипотонии (пониженное артериальное давление). Анастасия Меняйлова объяснила, что под действием высоких температур сосуды тела расширяются, что ведет к снижению артериального давления. В случае гипотонии, когда оно и так низкое, такой эффект может спровоцировать потерю сознания.Терапевт посоветовала не принимать горячую ванну и заболевшим людям с высокой температурой. Ванна лишь усилит жар, от которого страдает их тело, что может неблагоприятно сказаться на внутренних органах, включая сердце и мозг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что работа на дачном участке может довести человека до инсульта.

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