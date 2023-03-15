Трихолог Саперова: полностью избавиться от перхоти невозможно

«Причиной перхоти считается совокупность трех факторов: нарушение работы сальных желез, отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы и индивидуальная восприимчивость», – констатировала специалист.

«Лекарства от перхоти не существует, поэтому полностью избавиться от нее невозможно», - сказала трихолог Саперова «Газете.Ru».

«Если перхоть поражает также области бровей и носа, это называют себорейным дерматитом. В отличие от простой перхоти он сопровождается воспалением кожи».

Трихолог Саперова рассказала в интервью, что появление перхоти бывает обусловлено генетическими факторами и условиями окружающей среды. В частности, проблема обостряется зимой – это происходит в связи с ухудшением состояния кожи головы под влиянием пересушенного отоплением воздуха или ношения тесных головных уборов.Саперова объяснила, как образуется перхоть. Клетки кожи на голове постоянно обновляются – вместо старых и отживших появляются новые. Перхотью является слой отмерших кожных клеток. У большинства людей эти клетки отслаиваются в течение месяца, постепенно покидая поверхность головы при расчесывании или мытье, что делает их малозаметными. У людей, имеющих явную перхоть, процесс отслаивания отживших клеток длится примерно семь дней, то есть, они облетают с головы сразу в большой концентрации.В то же время, добавила эксперт, некоторые косметические средства могут улучшать состояние кожи на голове, и благодаря им перхоть может выглядеть менее заметной. В состав таких средств могут входить кетоконазол, салициловая кислота, каменноугольная смола.Также трихолог прокомментировала случаи, когда перхоть появляется не только на голове – например, на бровях.Специалист подчеркнула: если перхоть становится обильной или появляется себорейный дерматит, нужно обращаться к медику, а не использовать какие-то общие рекомендации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему люди могут спать с приоткрытыми глазами.

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