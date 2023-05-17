Ученые обнаруживают загадочную активность мозга у умирающих
Люди, которые чуть не умерли, сообщают об аналогичных околосмертных переживаниях по всему миру. По сей день исследователи не знают почему. Ученые из США теперь смогли измерить, что мозговая активность некоторых умирающих внезапно резко возрастает.
Парение над его телом, жизнь, разворачивающаяся перед тобой, как в кино, идущее навстречу яркому белому свету в туннеле, ощущение невесомости, умиротворения, блаженства, встречи с мертвыми. Так люди, которые чуть не умерли, часто описывают свой околосмертный опыт (ОСП).
Причина околосмертных переживаний неясна
Известно, что околосмертные переживания имеют общие характеристики, которые встречаются у людей всех культур, независимо от возраста и пола, в сочетании с очень индивидуальными переживаниями.
Существуют различные объяснения, от неврологических до химических процессов в мозге, таких как:
- недостаток кислорода;
- избыток углекислого газа;
- воздействие лекарств;
- галлюцинация.
«Ни одна физиологическая или психологическая модель не объясняет все общие черты околосмертных переживаний», — говорит врач-психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Гамма-волны: ученые измеряют повышенную активность мозга у умирающих
Согласно исследованию, это увеличение продолжалось в течение нескольких секунд после того, как сердце перестало биться. У одного пациента производство гамма-волн во время процесса умирания даже ненадолго увеличилось до трехсот раз по сравнению с предыдущим уровнем, что намного выше, чем у людей в полном сознании.
Повышенная гамма-активность была в основном в задней области мозга, что, среди прочего, связано со снами и измененными состояниями сознания. Остановка сердца обычно сопровождается потерей сознания. Однако повышенная мозговая активность указывает на то, что скрытое сознание действительно может быть активировано во время процесса умирания.
"Гамма-волны могут указывать на то, что разные области мозга работают вместе, объединяя различные ощущения при сознательном восприятии объекта — например, вид, запах и звук автомобиля, продолжает ученый. Но как именно это работает в мозгу — «одна из самых больших загадок нейробиологии".
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