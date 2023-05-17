Ученые обнаруживают загадочную активность мозга у умирающих

Причина околосмертных переживаний неясна

недостаток кислорода;

избыток углекислого газа;

воздействие лекарств;

галлюцинация.

«Ни одна физиологическая или психологическая модель не объясняет все общие черты околосмертных переживаний», — говорит врач-психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Гамма-волны: ученые измеряют повышенную активность мозга у умирающих

"Гамма-волны могут указывать на то, что разные области мозга работают вместе, объединяя различные ощущения при сознательном восприятии объекта — например, вид, запах и звук автомобиля, продолжает ученый. Но как именно это работает в мозгу — «одна из самых больших загадок нейробиологии".

Парение над его телом, жизнь, разворачивающаяся перед тобой, как в кино, идущее навстречу яркому белому свету в туннеле, ощущение невесомости, умиротворения, блаженства, встречи с мертвыми. Так люди, которые чуть не умерли, часто описывают свой околосмертный опыт (ОСП).Известно, что околосмертные переживания имеют общие характеристики, которые встречаются у людей всех культур, независимо от возраста и пола, в сочетании с очень индивидуальными переживаниями.Существуют различные объяснения, от неврологических до химических процессов в мозге, таких как:Согласно исследованию, это увеличение продолжалось в течение нескольких секунд после того, как сердце перестало биться. У одного пациента производство гамма-волн во время процесса умирания даже ненадолго увеличилось до трехсот раз по сравнению с предыдущим уровнем, что намного выше, чем у людей в полном сознании.Повышенная гамма-активность была в основном в задней области мозга, что, среди прочего, связано со снами и измененными состояниями сознания. Остановка сердца обычно сопровождается потерей сознания. Однако повышенная мозговая активность указывает на то, что скрытое сознание действительно может быть активировано во время процесса умирания.Ранее МедикФорум писал о причинах тромбоза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.