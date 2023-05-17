Кардиолог Соколов назвал препараты первой помощи при гипертоническом кризе

«Если возникли признаки гипертонического криза, необходимо измерить давление и обязательно вызвать скорую помощь», - заявил медик

Сильная боль в груди.

Сильная головная боль со спутанностью сознания.

Тошнота и рвота.

Сильное беспокойство.

Ощущение нехватки воздуха, одышка.

Тремор, судороги.

Боли в сердце, учащенное сердцебиение

Потливость, озноб.

Обильный сжиженный стул.

«Следует принять 25 мг каптоприла или 10 мг нифедипина. Необходимо исключить такие препараты, как дибазол, папазол – они в данном случае неэффективны».

«Давление 140 на 90 – признак того, что работа сердечно-сосудистой системы нарушена», - констатировал эксперт.

Гипертоническим кризом называется неблагополучное состояние, спровоцированное резким подъемом артериального давления. Иногда называются конкретные цифры АД, но в действительности криз обуславливается индивидуальными особенностями: для кого-то таким состоянием становится подъем АД до 140, для кого-то – до 160 и выше.В любом случае гипертонический криз представляет собой серьезную опасность для человека, сопряженную с риском инсульта и летального исхода. Поэтому пострадавшему необходима первая помощь, а также помощь врачей.Кардиолог Соколов рассказал РИАМО, как в таких обстоятельствах помочь человеку и назвал препараты первой помощи.Признаки криза:Говоря о препаратах, которые следует дать пострадавшему, кардиолог уточнил:Медик подчеркнул, что названные им дозы лекарств нельзя превышать – в противном случае давление может резко «упасть», что чревато опасными осложнениями. Он добавил, что гипертонический криз может вызываться стрессом, перегрузками, погодными колебаниями, злоупотреблением алкоголем, кофеином.Взрослым людям, даже не жалующимся на самочувствие, кардиолог посоветовал контролировать давление, периодически измерять.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что давление 120 на 80 уже не считается нормой, об этом сообщил врач Александр Мясников.

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