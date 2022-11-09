Кардиолог Соколов указал на «самый опасный продукт» для сердца

«Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, этот продукт особенно опасен для здоровья сердца, в особенности, если у человека уже имеются хронические сердечные и сосудистые нарушения», - уточнил кардиолог, беседуя с «Газетой.ру».

Врач заявил в интервью, что для сохранения здоровья сердца из рациона следует исключать вредные продукты и контролировать потребление сахара, соли, насыщенного жира. Как богатый источник насыщенных жирных кислот мясо может быть опасным для сердца, если употребляется в неумеренном количестве, отметил Соколов.Соколов добавил, что превалировать в рационе должны ненасыщенные жиры – они содержатся в диетических видах мяса, а также в морской рыбе, орехах, авокадо, растительных маслах. Людям с сердечной недостаточностью медик посоветовал избегать употребления жареной, очень горячей или холодной пищи, есть меньше хлеба (не более 150 граммов в день), не увлекаться супами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что магазинная выпечка была названа врачом более опасным продуктом для сосудов, чем колбаса.

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